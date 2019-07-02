Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российский президент Владимир Путин поручил МВД "внести предложения по предоставлению гражданам Украины дополнительных преференций" по получению гражданства России. Об сказано в перечне поручений по итогам прямой линии с Путиным, обнародованном 2 июля.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - сказано в сообщении.

Выполнить поручение МВД РФ должен до 1 августа.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. В МИД Украины заявили, что не будут признавать эти документы.

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