Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 18:07

Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев

Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент РФ поручил МВД "внести предложения" по упрощению предоставления гражданства украинцам

Российский президент Владимир Путин поручил МВД "внести предложения по предоставлению гражданам Украины дополнительных преференций" по получению гражданства России. Об сказано в перечне поручений по итогам прямой линии с Путиным, обнародованном 2 июля.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - сказано в сообщении.

Выполнить поручение МВД РФ должен до 1 августа.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. В МИД Украины заявили, что не будут признавать эти документы.

Читайте также: Паспорта РФ: ОБСЕ сообщила о ситуации в двух городах Донбасса

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, российские паспорта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 