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Путин как Гитлер в 1943 – проиграл, но не может это признать – вице-президент Ерокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 21:38
Путин как Гитлер в 1943 – проиграл, но не может это признать – вице-президент Ерокомиссии - Фото
Франс Тиммерманс (Фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин находится в том же положении, как Гитлер в 1943 году – войну он уже фактически проиграл, однако не может это признать и потому военные действия продолжаются. Об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.

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Тиммерманс, который следит за политикой Кремля несколько десятилетий,  считает, что существенное изменения в политике России возможно лишь в том случае, если Путин поверит, что Украина ни при каких обстоятельствах не потеряет финансовую и военную поддержку ЕС и США.

Он также не разделяет опасений, что Россия может создать геополитический союз с Китаем. По его мнению, Москва попадает во все большую зависимость от Пекина. "Китай растет, а Россия – нет", отмечает Тиммерманс.

Сергій Бережний
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владимир путин франс тиммерманс поддержка Украины
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