Путин как Гитлер в 1943 – проиграл, но не может это признать – вице-президент Ерокомиссии

Российский диктатор Владимир Путин находится в том же положении, как Гитлер в 1943 году – войну он уже фактически проиграл, однако не может это признать и потому военные действия продолжаются. Об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тиммерманс, который следит за политикой Кремля несколько десятилетий, считает, что существенное изменения в политике России возможно лишь в том случае, если Путин поверит, что Украина ни при каких обстоятельствах не потеряет финансовую и военную поддержку ЕС и США.

Он также не разделяет опасений, что Россия может создать геополитический союз с Китаем. По его мнению, Москва попадает во все большую зависимость от Пекина. "Китай растет, а Россия – нет", отмечает Тиммерманс.

23 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед участниками конференции послов Украины, которая проходит в Киеве, и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.

В этот же день Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект бюджета федерального правительства на 2023 год, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.