"Можете на нас рассчитывать" – Блинкен украинским дипломатам

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед участниками конференции послов Украины, которая проходит в Киеве, и заверил их в неизменной поддержке Соединенных Штатов.

"Мое послание было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", – сказал Блинкен участникам конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире".

I spoke to all of Ukraine’s Ambassadors during their annual conference. My message to them was simple: Wherever you’re working to build support for Ukraine’s sovereignty, territorial independence, and democracy, you have a partner in the United States. Count on us. pic.twitter.com/p8GBm27vo4