Путин на встрече с Бенетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили – NYT

В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом российский диктатор Владимир Путин сказал, что украинцы оказались крепче, "чем мне говорили". Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с содержанием разговора, сообщает The New York Times.

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"Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение", – сказал Путин.

По словам источников издания, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не отступит.

Один из членов НАТО, пишет издание, предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.

По состоянию на утро 17 декабря, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 97 690 военнослужащих ВС РФ.

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Вадим Ребрина

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