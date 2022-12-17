Украина сможет справиться с миллионами оккупантов, вопрос в оружии — командующий ОК "Юг"

Украина сможет справиться с миллионами оккупантов в случае проведения в России полной мобилизации. Западные партнеры готовы помочь соответствующим оружием. Об этом в интервью Sky News заявил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

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На вопрос, ожидает ли он мобилизации миллионов россиян, Ковальчук сказал: "Я думаю, что Путин думает об этом. И мы не можем исключать такой вариант. Мы должны быть к этому готовы".

Что касается того, сможет ли Украина справиться с такой крупной силой вторжения, он сказал: "Определенно да. Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должна быть ясной. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не трехсоттысячную, а миллионную армию".

Генерал-майор считает, что западное оружие должно стать еще более смертоносным, чтобы отреагировать на такую эскалацию. "Мы уверены, что в этом вопросе нам помогут наши партнеры – те которые хотят [нашей] победы. Потому что сегодня выигрывает не только Украина, но и весь цивилизованный мир. И мы должны победить".

В ближайшей перспективе, по словам Ковальчука, Украине необходимо оружие для наступательных операций. "Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система ПВО с эффективностью не менее 95%".

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев.

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Вадим Ребрина

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