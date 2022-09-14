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"Путин не отличается от Гитлера". Не все лидеры понимают, что такое война – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 15:44
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Российский диктатор Владимир Путин ничем не отличается от рейхсканцлера Германии, лидера нацистов Адольфа Гитлера. Об этом в интервью Wiadomosci заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что не все лидеры в полной мере осознаю, что такое война.

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Данилов отметил, что в мире есть страны, которые не считают Россию агрессором.

"Мир наконец-то должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев", – пояснил секретарь СНБО.

Он напомнил, что когда началась Вторая мировая война, 26 стран сформировали антифашистскую коалицию, а сейчас необходимо сформировать антипутинскую коалицию.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина очень благодарна миру за оказываемую поддержку, но нужно, чтобы все понимали, что война против России – общее дело.

"Между тем многие лидеры не понимают, что такое война. Мы платим жизнями наших людей за свободу и безопасность всей Европы, а некоторые политики противопоставляют войну более высоким счетам за газ", – сказал Данилов.

Читайте также: Данилов: Если бы Украина не готовилась к войне, российские танки были бы в Варшаве и Праге

Наталія Медведєва
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война владимир путин адольф гитлер Алексей Данилов
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