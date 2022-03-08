Путин никогда не завоюет Украину – Байден

Президент России Владимир Путин никогда не завоюет Украину, он может захватить город, но никогда не завладеет всей страной. Об этом заявил в своей речи президент США Джо Байден.

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"Украина никогда не станет победой для Путина. Путин может быть способен захватить город, но он никогда не сможет взять всю страну", – сказал он.

Байден подчеркнул: США продолжат поддерживать храбрый украинский народ, сражающийся за свою свободу.

В частности он объявил эмбарго на импорт нефти и газа из России, а также призвал Конгресс США выделить $12 млрд для поддержки Украины.

Марк Сировой

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