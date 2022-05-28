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Путин отменил возрастные ограничения для заключения первого контракта с ВС РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 13:45
Путин отменил возрастные ограничения для заключения первого контракта с ВС РФ - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Сегодня, 28 мая, Путин подписал закон о внесении изменений в статью 34 закона о воинской обязанности и военной службе. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами в возрасте до 65 лет (до окончания трудоспособного возраста).

Ранее первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет.

Путин отменил возрастные ограничения для заключения первого контракта с ВС РФ

Путин отменил возрастные ограничения для заключения первого контракта с ВС РФ
  • 25 мая нелегитимная Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки к закону о военной службе, которые отменяют прежний предельный возраст для заключения контрактов с Вооруженными силами РФ. 

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Оксана Житнюк
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