Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Сегодня, 28 мая, Путин подписал закон о внесении изменений в статью 34 закона о воинской обязанности и военной службе. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами в возрасте до 65 лет (до окончания трудоспособного возраста).

Ранее первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет.

25 мая нелегитимная Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки к закону о военной службе, которые отменяют прежний предельный возраст для заключения контрактов с Вооруженными силами РФ.

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Оксана Житнюк

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