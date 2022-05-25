В России спешно подняли до 65 лет возрастные ограничения для военных контрактов

Нелегитимная Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла поправки к закону о военной службе, которые отменяют прежний предельный возраст для заключения контрактов с Вооруженными силами РФ. Законопроект также одобрил российский Совет Федерации.

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Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму России 20 мая и прошел все формальные процедуры и согласования за четыре дня.

До вступления в действие принятых поправок первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами в возрасте до 65 лет.

Вчера сообщалось, что в районе Попасной 22 мая был сбит штурмовик СУ-25 генерал-майора ВВС РФ в отставке Канамата Боташева, которому было 63 года.

По данным Генштаба ВСУ, ориентировочные потери личного состава армии РФ в Украине после начала вторжения составили на утро 25 мая около 29 450 человек.

Сергей Бережной

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