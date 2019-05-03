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03.05.2019, 17:25

Путин предлагает вам гражданство. Что скажете? Опрос на LIGA.net

Путин предлагает вам гражданство. Что скажете? Опрос на LIGA.net - Фото
Паспорт (фото - depositphotos.com)

Украинский паспорт - один из самых влиятельных в мире. Согласно рейтингу Global Passport Power Rank, Украина - 25-я, Россия - 36-я

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин решил раздавать гражданство РФ практически всем желающим украинцам, особенно выходцам с Донбасса и Крыма. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил, что вряд ли в Украине найдется много желающих получить российский паспорт: "Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии прав и свобод человека". ОПРОС - В КОНЦЕ ТЕКСТА

Как известно, украинский паспорт - один из самых влиятельных в мире. С украинским гербом на документе можно свободно посещать 132 страны мира (среди них - страны Европейского Союза). Согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2019, по этому показателю Украина занимает 25 позицию, Россия - только 36-ю. Украинский паспорт значительно влиятельнее не толького российского, но и грузинского, турецкого, молдавского, албанского, кувейсткого, катарского, оманского, казахстанского, белорусского и многих других.

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Теги: владимир путин, паспорт, опрос
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