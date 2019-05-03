Путин предлагает вам гражданство. Что скажете? Опрос на LIGA.net

Паспорт (фото - depositphotos.com)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин решил раздавать гражданство РФ практически всем желающим украинцам, особенно выходцам с Донбасса и Крыма. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил, что вряд ли в Украине найдется много желающих получить российский паспорт: "Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии прав и свобод человека". ОПРОС - В КОНЦЕ ТЕКСТА

Как известно, украинский паспорт - один из самых влиятельных в мире. С украинским гербом на документе можно свободно посещать 132 страны мира (среди них - страны Европейского Союза). Согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2019, по этому показателю Украина занимает 25 позицию, Россия - только 36-ю. Украинский паспорт значительно влиятельнее не толького российского, но и грузинского, турецкого, молдавского, албанского, кувейсткого, катарского, оманского, казахстанского, белорусского и многих других.

Реклама

Читайте также: Зеленский - Путину: Сначала будет суд