"Путин продает воздух". Аналитик объяснил, почему РФ – не посредник на Ближнем Востоке
Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Россия не имеет реального влияния на Иран и Израиль, а российский диктатор Владимир Путин "торгует воздухом", когда предлагает посредничество на Ближнем Востоке. О них в разборе LIGA.net рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Путин прикидывается игроком, с которым следует говорить, потому что якобы имеет влияние на обе стороны. Ему подыгрывает Трамп. Но это неправда. Кремль торгует воздухом: он не имеет реального влияния и не способен принудить ни одну из сторон к компромиссу", – отметил он.

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Аналитик добавил, что возможное падение иранского режима сильно ударит по Москве.

  • Также Данилов и экс-глава МИД Климкин рассказали LIGA.net, что обострение между Израилем и Ираном может иметь как позитивные, так и негативные последствия для Украины.
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