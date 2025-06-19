"Путін продає повітря". Аналітик Данилов пояснив, чому РФ – не посередник на Близькому Сході

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Росія не має реального впливу на Іран та Ізраїль, а російський диктатор Володимир Путін "торгує повітрям", коли пропонує посередництво на Близькому Сході. Про них у розборі для LIGA.net розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Путін удає з себе гравця, з яким слід говорити, бо нібито має вплив на обидві сторони. Йому підіграє Трамп. Але це неправда. Кремль торгує повітрям: він не має реального впливу й не здатен змусити жодну зі сторін до компромісу", – зазначив він.

Аналітик додав, що можливе падіння іранського режиму сильно вдарить по Москві.

Також Данилов і ексглава МЗС Клімкін розповіли LIGA.net, що загострення між Ізраїлем та Іраном може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України.