Путин оценил Зеленского: Мне кажется, что он симпатичный человек

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что у него нет "никаких" отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, а общались только по телефону. Его слова передают пропагандистские СМИ РФ.
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"
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