Путин оценил Зеленского: Мне кажется, что он симпатичный человек

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что у него нет "никаких" отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, а общались только по телефону. Его слова передают пропагандистские СМИ РФ.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что закон о Донбассе будет разрабатываться по результатам нормандской встречи.

18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил , что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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