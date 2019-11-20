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Путин оценил Зеленского: Мне кажется, что он симпатичный человек

Путин оценил Зеленского: Мне кажется, что он симпатичный человек - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
20.11.2019, 14:10

Президент России отметил, что с украинским лидером общался только по телефону

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что у него нет "никаких" отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, а общались только по телефону. Его слова передают пропагандистские СМИ РФ.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"

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Владимир Зеленский владимир путин
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