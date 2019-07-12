Песков рассказал о первом контакте Зеленского с Путиным

Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным продолжался около 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер". Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он считает, что важен сам факт первого контакта Зеленского с Путиным.

Отвечая на вопрос, доволен ли Путин состоявшейся беседой, Песков сказал: "Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен".

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер".

Вчера состоялся первый разговор Зеленского с Путиным. Первым о его результатах сообщил Кремль. Потом свою информацию о беседе обнародовали в Офисе президента Украины.