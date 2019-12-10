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Встреча в Париже. Путин рассказал Украине, что ей надо делать

Встреча в Париже. Путин рассказал Украине, что ей надо делать - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)
10.12.2019, 01:11

Зеленский во время речи президента России не мог сдержать смех

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи в нормандском формате повторил традиционные заявления Кремля, используя терминологию оккупантов - юго-восток, гражданская война и прочее.

Он напомнил о московском взгляде на минские соглашения, рассказал, как их надо выполнять, а также – какие изменения должна Украина внести в Конституцию, и какие законы принять.

Президент Владимир Зеленский во время речи Путина не мог сдержать улыбки. 

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра ПорошенкоВсе новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

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Владимир Зеленский нормандская встреча
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