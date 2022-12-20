Путин сделал шаг, чтобы перенести вину за поражения в Украине на генералов – союзники

Российский диктатор Владимир Путин намерен перенести вину за поражения в войне против Украины с себя на высшее военное руководство российской армии. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 20 декабря.

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Как отмечается, 16 декабря Путин посетил объединенный штаб "специальной военной операции".

Встречу Путина с высокопоставленными военными, в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу, засняли на видео.

Диктатор внес предложения по следующим шагам России в войне против Украины.

Командующий российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из тех, кто выступил с докладом.

На этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за спецоперацию, отметили в британской разведке.

По мнению британцев, эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией.

Союзники также предположили, что телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова.

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Наталія Медведєва

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