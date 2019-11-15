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Путин: У нас с Зеленским – полный контакт

Путин: У нас с Зеленским – полный контакт - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
15.11.2019, 09:07

Украинский и российский президенты общаются по телефону, но пока "не подошли к решениям", посетовал хозяин Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским он не видит  необходимости, поскольку их коммуникация налажена по телефону. Об этом лидер страны-агрессора рассказал на брифинге после саммита БРИКС.

"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям", - рассказал Путин.

Справка. Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу украинского и российского лидеров в Казахстане. По его словам, Зеленский уже дал согласие. Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встречи президентов тет-а-тет в ближайшее время не будет. 

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Владимир Зеленский владимир путин
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