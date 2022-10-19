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Путин уже ничего не может сделать, чтобы переломить динамику войны – американский генерал

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 13:11
Путин уже ничего не может сделать, чтобы переломить динамику войны – американский генерал - Фото
Девід Петреус (Фото - EPA)

Генерал Вооруженных сил США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что российский диктатор Владимир Путин "уже ничего не может сделать, чтобы переломить динамику", положительную для украинской армии. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

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Он отметил, что Украина сейчас имеет гораздо большую военную мощь, чем Россия в Украине.

"Это предоставило украинской армии возможность освободить большую часть территории Харьковской области, несколько продвинуться в Луганской области и методично продолжать наступательные действия, чтобы освобождать Херсон и другие территории к западу от Днепра", – сказал Петреус.

По его мнению, это позволит Украине освобождать свои территории даже зимой. Россиянам, считает генерал, будет труднее воевать, чем украинцам.

"Россия сейчас находится в сложной ситуации. Путин уже ничего не может сделать, чтобы переломить эту динамику, о которой я говорил. "Референдумы" не привели ни к чему. Аннексия четырех регионов не имеет в конце концов никакого значения, и мы видим, что Украина освобождает эти территории", – сказал Петреус.

Даже "частичная мобилизация", которая была объявлена в РФ, закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы, отметил Петреус.

"Единственное, что остается России на данном этапе, как мы это видим, – это наказать Украину за то, что она делает... Это делается посредством ракетных обстрелов и массовых атак дронов", – сказал генерал.

  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Гауляйтер временно оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все марионетки РФ "переезжают на левобережье Днепра".

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Вадим Ребрина
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