Путин заявил, что Россия "ничего не потеряла" в ходе войны против Украины. В МИД ответили

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы "ничего не потеряла", развязав полномасштабную войну против Украины. Спикер МИД Олег Николенко напомнил о более 50 000 убитых российских военных, которые для Кремля, видимо, являются просто статистикой.

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Сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путина спросили, что приобрела Россия и что потеряла после 24 февраля. Российский диктатор ответил: "Ничего мы не потеряли. И ничего не потеряем".

Также он заявил, что, развязав войну против Украины, РФ якобы приобрела "укрепление суверенитета". Путин добавил, что "мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить".

"Путин говорит, что Россия ничего не потеряла после вторжения в Украину. Кажется, что 50 000 российских солдат, убитых в Украине, для них ничто. Это просто статистика. Но когда человеческие жизни имели значение для Кремля? Настоящая реальность "русского мира", – написал спикер МИД.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 7 сентября потери армии РФ составили около 50 610 человек убитыми.

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Оксана Житнюк

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