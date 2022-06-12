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Путина не спасут тяжелые золотые кресты с шаманами и гундяевыми – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 05:41
Путина не спасут тяжелые золотые кресты с шаманами и гундяевыми – Кислица - Фото
Сергей Кислица (ФБ Постпреда Украины в ООН)

Религиозные ритуалы не спасут российского диктатора Путина от ответственности за его преступления. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая во время экуменического молебна за жертв российского вторжения в Украину, состоявшийся 11 июня в Соборе Святого Патрика – главном католическом храме Нью-Йорка.

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"Ни власть, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его нечестивых прихвостней от гнева Божьего, – сказал Кислица. – Путин и его приспешники могут надевать тяжелые золотые кресты и ходить кругами с шаманами и гундяевыми".

Обращаясь к верующим, он сказал, что предупреждал посланника Путина (видимо, постпреда РФ в ООН Василия Небензю), что военные преступники "идут прямиком в ад", но тот "не раскаялся".

Постпред Украины в ООН заявил, что тысячи украинцев защищают от России свою нацию, будущее своих детей, весь европейский континент и территории за его пределами.

Читайте также: Кислица: Вряд ли россияне в ООН верят в то, что сами говорят, если они не дегенераты

Наталия Медведева
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Сергей Кислица владимир путин военные преступления
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