Путина так информируют о войне, что он вообще не осознает реальную ситуацию – WSJ

Окружение российского диктатора Владимира Путина любыми способами избегает сообщать ему плохие новости, поэтому он системно дезинформирован о ходе войны. Такой вывод делает Wall Street Journal на основании свидетельств российских разведчиков и функционеров.

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Авторы издания по итогам бесед с действующими и бывшими российскими функционерами и с "лицами, приближенными к Кремлю" составили впечатление, что у Путина "весьма ограниченное представление о реальном положении вещей".

Как утверждают источники, диктатор каждое утро получает письменный доклад о положении на фронте. Этот доклад готовится таким образом, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. Кроме того, информация в докладах обычно запаздывает, поскольку ее предварительно "прорабатывают" спецслужбы.

Издание утверждает со слов своих собеседников, что ближний круг Путина поддерживает в нем убежденность в победе России, несмотря на человеческие и экономические потери.

Пробить собственные каналы общения с Путиным, чтобы дать ему более адекватное представление о ситуации, пытаются лидеры западных стран, в том числе США. Однако ряд американских чиновников сказали изданию, что найти в окружении Путина собеседников, которые сами способны адекватно воспринимать реальность, становится все труднее. При этом ряд приближенных к Путину людей (например, глава ФСБ Патрушев) настроены даже более радикально, чем их лидер.

Важно также, что Путин и его окружение полностью убеждены в правильности своего мировосприятия, согласно которому целью практически всего мира является уничтожение или порабощение России, так как Россия под руководством Путина якобы остается "островком стабильности" посреди жестокого кризиса, который поглощает демократический западный мир.

Издание делает вывод, что в такой ситуации сложно надеяться на какое-то существенное изменение позиции Кремля под давлением военных поражений в Украине или ухудшения экономической и социальной ситуации в России, так как в восприятии Путина эти факторы или не существуют вообще, или не имеют значения для принятия политических решений.

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Сергій Бережний

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