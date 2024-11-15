"Путинский археолог" нанес Украине ущерб в 200 млн грн. Речь идет о Бутягине – источник
По материалам Службы безопасности Украины, подозрение получил "путинский археолог", который раскопками в Крыму нанес Украине более 200 млн грн ущерба. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Александре Бутягине.
С 2014 года он возглавлял экспедицию, которую лично посещал российский диктатор Владимир Путин. Эта группа занималась раскопками на археологическом комплексе "Древний город Мирмекий" близ Керчи. В результате их действий был поврежден исторический слой на глубину до двух метров.
Бутягину заочно сообщено о подозрении по статье о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы.
На сайте Офиса генпрокурора есть информация о сообщении Бутягину о подозрении по этой статье еще 23 октября 2024 года, также ему поступала повестка о вызове в прокуратуру на 29, 30 и 31 октября.
В январе 2018 года Александр Бутягин был внесен в базу "Миротворец".
Решается вопрос об объявлении Бутягина в международный розыск.
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