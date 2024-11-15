"Путінський археолог" завдав Україні збитків на 200 млн грн. Йдеться про Бутягіна – джерело

Бутягін Олександр (Фото: myrotvorets.center)

За матеріалами Служби безпеки України, підозру отримав "путінський археолог", який розкопками у Криму завдав Україні понад 200 млн грн збитків. Як повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Бутягіна.

З 2014 року він очолював експедицію, яку особисто відвідував російський диктатор Володимир Путін. Ця група займалася розкопками на археологічному комплексі "Стародавнє місто Мірмекій" поблизу Керчі. Внаслідок їхніх дій було пошкоджено історичний шар на глибину до двох метрів.

Місце розкопок у Криму "Стародавнє місто Мірмекій"(Фото: Вікіпедія)

Бутягіну заочно повідомлено про підозру за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років тюрми.

На сайті Офісу генпрокурора є інформація про повідомлення Бутягіну про підозру за цією статтею ще 23 жовтня 2024 року, також йому надходила повістка про виклик до прокуратури на 29, 30 і 31 жовтня.

У січні 2018 року Олександра Бутягіна було внесено до бази "Миротворець".

Наразі вирішується питання про оголошення Бутягіна у міжнародний розшук.