Путину задали вопрос о его дочерях, он ответил

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Журналист Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину о его предполагаемых дочерях - Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой. Путин ответил, однако не по существу. Это произошло на пресс-конференции президента РФ.

Рустамова спросила о предполагаемой младшей дочери Путина Тихоновой, которая является директором компании Иннопрактика, учредителем которой является государственное бюджетное учреждение - МГУ. По итогам 2018 года эта компания получила выручку в 500 млн рублей, выполняя заказы госкомпаний.

Читайте также: The New Times обнародовал подробности жизни старшей дочери Путина

Затем она спросила о Воронцовой, которая, по данным их агентства, якобы является старшей дочерью Путина и имеет долю в компании Номеко. И Номеко, и Иннопрактика якобы получают поддержку чиновников, старых друзей президента РФ: "Тихонову и Воронцову все чаще показывают по телевизору, они часто появляются на публике, их имена и внешность уже известны всей стране <...> Когда вы уже признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?".

Путин не признал, что Тихонова и Воронцова - его дочери, уйдя от ответа на этот вопрос: "Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает".

Затем Путин продолжил отвечать на вопрос об Иннопрактике и Номеко, показав хорошую осведомленность об их деятельности и активах.

Читайте также: Младшая дочь Путина: кто она и чем владеет. Расследование Reuters