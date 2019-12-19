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Путину задали вопрос о его дочерях, он ответил

Путину задали вопрос о его дочерях, он ответил - Фото
Владимир Путин (Фото: ЕРА)
19.12.2019, 15:53

Президент РФ ответил не по сути, уйдя от ответа на вопрос о родстве с Тихоновой и Воронцовой

Журналист Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину о его предполагаемых дочерях - Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой. Путин ответил, однако не по существу. Это произошло на пресс-конференции президента РФ. 

Рустамова спросила о предполагаемой младшей дочери Путина Тихоновой, которая является директором компании Иннопрактика, учредителем которой является государственное бюджетное учреждение - МГУ. По итогам 2018 года эта компания получила выручку в 500 млн рублей, выполняя заказы госкомпаний.

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Затем она спросила о Воронцовой, которая, по данным их агентства, якобы является старшей дочерью Путина и имеет долю в компании Номеко. И Номеко, и Иннопрактика якобы получают поддержку чиновников, старых друзей президента РФ: "Тихонову и Воронцову все чаще показывают по телевизору, они часто появляются на публике, их имена и внешность уже известны всей стране <...> Когда вы уже признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?".

Путин не признал, что Тихонова и Воронцова - его дочери, уйдя от ответа на этот вопрос: "Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает".

Затем Путин продолжил отвечать на вопрос об Иннопрактике и Номеко, показав хорошую осведомленность об их деятельности и активах.

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