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"ПВО круто поработала". Ночью под Никополем сбили восемь дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 07:45
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные ночью сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила восемь вражеских шахедов", – написал он.

Военные воздушного командования "Восток" уничтожили эти беспилотники в Никопольском районе, уточнил Резниченко.

По его словам, оккупанты обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольскую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую общины. Обошлось без пострадавших.

В Червоногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод, линия электропередачи.

  • Издание Debka сообщало о передаче ВСУ израильской технологии для перехвата иранских дронов.   

Читайте также: Hawk от Испании уже в пути, другие страны тоже ищут эти системы ПВО для Украины – Кулеба

Марко Сировой
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пво днепропетровская область Никополь Shahed-136 дроны-камикадзе
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