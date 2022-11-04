"ПВО круто поработала". Ночью под Никополем сбили восемь дронов-камикадзе

Украинские военные ночью сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила восемь вражеских шахедов", – написал он.

Военные воздушного командования "Восток" уничтожили эти беспилотники в Никопольском районе, уточнил Резниченко.

По его словам, оккупанты обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольскую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую общины. Обошлось без пострадавших.

В Червоногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод, линия электропередачи.

Издание Debka сообщало о передаче ВСУ израильской технологии для перехвата иранских дронов.

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Марко Сировой

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