ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью
22.05.2022, 16:16
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Сегодня украинские Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью. Об этом сообщает областная военная администрация.
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"Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – сказано в сообщении.
Жителей области просят оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
- Сегодня в Киеве с визитом находится президент Польши Анджей Дуда, он выступил с речью в Верховной Раде.
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