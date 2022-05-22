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ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 16:16
ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Сегодня украинские Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью. Об этом сообщает областная военная администрация.

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"Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Жителей области просят оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью

ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью
  • Сегодня в Киеве с визитом находится президент Польши Анджей Дуда, он выступил с речью в Верховной Раде.

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Оксана Житнюк
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киев пво ракета Фастовский район
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