ПВО сбила российскую ракету над Киевской областью

Сегодня украинские Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью. Об этом сообщает областная военная администрация.

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"Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Жителей области просят оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Сегодня в Киеве с визитом находится президент Польши Анджей Дуда, он выступил с речью в Верховной Раде.

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Оксана Житнюк

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