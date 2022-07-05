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ПВО сбила три российские ракеты, выпущенные из акватории Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 22:33
ПВО сбила три российские ракеты, выпущенные из акватории Черного моря - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (фото – командование объединенных сил ВСУ)

Подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования ''Запад'' сбили три ракеты российских оккупантов, выпущенные из акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

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"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря. Подразделениями противовоздушной обороны ВК ''Запад'' были сбиты три ракеты врага", – говорится в сообщении.

  • 5 июля вечером оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкий район. Один человек получил ранение. 
Вадим Ребрина
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