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главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июня

17.06.2021, 19:00
главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июня - Фото

1. СБОРНАЯ УКРАИНЫ ОБЫГРАЛА СЕВЕРНУЮ МАКЕДОНИЮ НА ЕВРО-2020 СО СЧЕТОМ 2:1. Сборная Украины по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1 в рамках Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 (Подробнее).

2. УКРАИНА ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА ПРИМЕТ ТАНКЕРЫ С БЕНЗИНОМ А-95. ОТКУДА ИДУТ. Украина впервые с 2019 года примет танкеры с бензином А-95. Танкеры прибудут в порт Южный из Греции и Румынии (Подробнее). 

3. КАБМИН ОБНОВИЛ ПРАВИЛА "ЗЕЛЕНОЙ" ЗОНЫ КАРАНТИНА. СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ: СЕМЬ ПУНКТОВ. Правительство внесло изменения в "карантинное" постановление, принятое в декабре 2020 года. С 17 июня по всей территории Украины официально устанавливается "зеленый" уровень эпидопасности. При этом, некоторые ограничения для украинцев все равно останутся (Подробнее). 

4. ТРАНШ ОТ МВФ. МИНФИН НАЗВАЛ ТРИ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЯ ФОНДА. МВФ ожидает от Украины возобновление работы Национального антикоррупционного бюро, принятие законопроекта по Высшему совету правосудия и восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу (Подробнее). 

5. НБУ НАЧАЛ СВОРАЧИВАТЬ АНТИКРИЗИСНЫЕ МОНЕТАРНЫЕ МЕРЫ. Национальный банк Украины начинает сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные из-за коронакризиса. Речь идет о долгосрочном рефинансирования и процентных свопах (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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