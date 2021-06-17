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Кабмин обновил правила "зеленой" зоны карантина. Список ограничений: семь пунктов

17.06.2021, 16:00
Кабмин обновил правила
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство внесло изменения в "карантинное" постановление, принятое в декабре 2020 года. С 17 июня по всей территории Украины официально устанавливается "зеленый" уровень эпидопасности. При этом, некоторые ограничения для украинцев все равно останутся.

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В "зеленой" зоне будет запрещено:

  1. Находиться в общественных местах и общественном транспорте без правильно надетой маски.
  2. Находиться на улице без документов, подтверждающих личность.
  3. Самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.
  4. Иностранцам – въезжать в Украину без медицинской страховки, а также без негативного ПЦР-теста/теста на антиген/справки о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ (это касается и въезда на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса).
  5. Проведение массовых мероприятий (в том числе, в ночных клубах и заведениях общепита), если у участников нет масок либо негативного ПЦР-теста/теста на антиген/справки о вакцинации.
  6. Регулярные и нерегулярные перевозки общественным транспортом, в том числе между городами и областями, если пассажиров больше, чем посадочных мест.
  7. Работа заведений, которые принимают посетителей, если у них не на полу нет маркировки о соблюдении дистанции в 1,5 метра, сотрудники работают без масок, а также нет отдельных емкостей для сбора использованных масок и перчаток.
  • 16 июня премьер Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 31 августа.

Читайте также: Шмыгаль: Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС

Дарья Мостовая
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Украина запрет ограничения карантин зеленая зона коронавирус
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