Кабмин обновил правила "зеленой" зоны карантина. Список ограничений: семь пунктов

Правительство внесло изменения в "карантинное" постановление, принятое в декабре 2020 года. С 17 июня по всей территории Украины официально устанавливается "зеленый" уровень эпидопасности. При этом, некоторые ограничения для украинцев все равно останутся.

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В "зеленой" зоне будет запрещено:

Находиться в общественных местах и общественном транспорте без правильно надетой маски. Находиться на улице без документов, подтверждающих личность. Самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации. Иностранцам – въезжать в Украину без медицинской страховки, а также без негативного ПЦР-теста/теста на антиген/справки о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ (это касается и въезда на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса). Проведение массовых мероприятий (в том числе, в ночных клубах и заведениях общепита), если у участников нет масок либо негативного ПЦР-теста/теста на антиген/справки о вакцинации. Регулярные и нерегулярные перевозки общественным транспортом, в том числе между городами и областями, если пассажиров больше, чем посадочных мест. Работа заведений, которые принимают посетителей, если у них не на полу нет маркировки о соблюдении дистанции в 1,5 метра, сотрудники работают без масок, а также нет отдельных емкостей для сбора использованных масок и перчаток.

16 июня премьер Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 31 августа.

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Дарья Мостовая

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