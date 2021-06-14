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Шмыгаль: Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС

14.06.2021, 15:30
Шмыгаль: Украина вошла в
Денис Шмыгаль (Фото: Francois Walschaerts/EPA)

Украина перешла в "зеленую" COVID-зону не только по показателям, установленным внутри страны, но и по европейским критериям. Об этом заявил во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского премьер Денис Шмыгаль.  

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"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями ЕС, Украина с сегодняшнего дня тоже вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", – отметил чиновник.

Шмыгаль подчеркнул, что за прошедшие сутки было выявлено 420 новых случаев COVID-19 – пока это низший показатель за год.

Читайте также: Европарламент одобрил введение COVID-сертификатов с 1 июля

Дарья Мостовая
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Украина ЕС карантин зеленая зона Денис Шмыгаль коронавирус
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