Шмыгаль: Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС

Украина перешла в "зеленую" COVID-зону не только по показателям, установленным внутри страны, но и по европейским критериям. Об этом заявил во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского премьер Денис Шмыгаль.

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"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями ЕС, Украина с сегодняшнего дня тоже вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", – отметил чиновник.

Шмыгаль подчеркнул, что за прошедшие сутки было выявлено 420 новых случаев COVID-19 – пока это низший показатель за год.

9 июня в Киеве и всех областях Украины ввели зеленый уровень эпидопасности.

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Дарья Мостовая

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