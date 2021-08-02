Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 августа

1. УКРЗАЛИЗНЫЦЕ ГРОЗИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ. В связи с критическим состоянием АО "Укрзалиныця" СНБО инициировал введение там временного управления. Главная проблема УЗ – кредитные обязательства на 35,8 млрд грн и еще 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая ж/д" – это грозит техническим дефолтом компании. (подробнее)

2. ГЕРМАНИЯ НЕ ОСТАНОВИТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2, ДАЖЕ ЕСЛИ РФ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО КАК ОРУЖИЕ. Германия не собирается останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2", даже если Россия попробует использовать его как геополитическое оружие, сообщили изданию Bloomberg источники. (подробнее)

3. В РЕЙТИНГЕ FORBES СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР. Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes – рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно. (подробнее)

4. ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ВЕРНУЛСЯ В СТРАНУ ПОСЛЕ БЕГСТВА В РФ. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, бежавший из страны в 2005-м году после тюльпановой революции, доставлен в Кыргызстан. Его будут судить. (подробнее)

5. УКРАИНА НАКОПИЛА ДОСТАТОЧНО ГАЗА ДЛЯ НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины сохраняется 17 млрд кубометров голубого топлива. (подробнее)

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Наталия Медведева

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