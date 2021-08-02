Экс-президент Кыргызстана вернулся в страну после бегства в РФ. Его будут судить
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Сообщается, что Акаев перебывал в розыске и уже передан Межведомственной следственной группе.
Бывшего президента задержали в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта "Кумтор" – это крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Как говорят в ГКНБ, в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с канадской компанией, которая эксплуатирует рудник, однако Акаев, заключая договор, злоупотребил служебным положением.
Также в спецслужбе страны говорят, что вели активную работу по восстановлению исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности.
Экс-премьер Кыргызстана Феликс Кулов со ссылкой на президента Садыра Жапарова сообщил 24.kg, что Акаев прилетел в Бишкек на самолете Аэрофлота, вместе с ним на борту находился и его сын Илим Акаев.
- 5 октября 2020-го в столице Кыргызстана снова начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов. После протестов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне политической нестабильности в стране обратился к народу и объявил об отставке.
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