Президент Кыргызстана ушел в отставку после череды протестов в стране

Сооронбай Жээнбеков заявил, что не собирается входить в историю страны "как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан"

Сегодня, 15 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне политической нестабильности в стране обратился к народу и объявил об отставке. Текст обращения опубликован в Facebook Жээнбекова.

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Он пишет, что ситуация в Бишкеке остается напряженной даже после его недавних решений, и "агрессия не утихает". По словам Жээнбекова, военные и правоохранители обязаны применять оружие для защиты госрезиденции, из-за чего "прольется кровь, это неизбежно".

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – пояснил он свой поступок.

Жээнбеков призвал политических оппонентов и других политиков "увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", добавив, что "никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе".

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Евгений Пилипенко

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