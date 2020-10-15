Президент Кыргызстана ушел в отставку после череды протестов в стране
Сооронбай Жээнбеков заявил, что не собирается входить в историю страны "как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан"
Сегодня, 15 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне политической нестабильности в стране обратился к народу и объявил об отставке. Текст обращения опубликован в Facebook Жээнбекова.
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Он пишет, что ситуация в Бишкеке остается напряженной даже после его недавних решений, и "агрессия не утихает". По словам Жээнбекова, военные и правоохранители обязаны применять оружие для защиты госрезиденции, из-за чего "прольется кровь, это неизбежно".
"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – пояснил он свой поступок.
Жээнбеков призвал политических оппонентов и других политиков "увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", добавив, что "никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе".
- 5 октября 2020-го в столице Кыргызстана начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Атамбаева из СИЗО, которого в июне приговорили к 11 годам тюрьмы. Позднее его снова задержали.
- ЦИК страны признала итоги выборов недействительными, и в тот же день премьер подал в отставку, а еще через три дня Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
- 10 октября парламент страны утвердил новый состав правительства и избрал премьером Садыра Жапарова. Жээнбеков отказался утверждать новое правительство.
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