Премьер-министр Кыргызстана ушел в отставку
06.10.2020, 18:52
Кубатбек Боронов (скриншот с видео)
Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании уже назначили нового премьера
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает местное издание 24.kg со ссылкой на правительство.
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Как сообщает Интерфакс, депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании во вторник согласились с отставкой Боронова и проголосовали за назначение на его место Садыра Жапарова.
- 5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
- ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент.
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