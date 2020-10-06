Премьер-министр Кыргызстана ушел в отставку

Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании уже назначили нового премьера

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает местное издание 24.kg со ссылкой на правительство.

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Как сообщает Интерфакс, депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании во вторник согласились с отставкой Боронова и проголосовали за назначение на его место Садыра Жапарова.

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Вадим Ребрина

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