В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Летом экс-президент Атамбаев, которого оппозиция считает своим лидером, получил более 11 лет тюрьмы. Сегодня ночью протестующие его освободили

После частично разогнанных вечером и ночью протестов против фальсификаций на парламентских выборах в столице Кыргызстана продолжилось противостояние: протестующие захватили здание Белого дома, после чего там возник пожар, а также освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Об этом пишет 24.kg и региональное отделение Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ночью на территории Белого дома (где находятся парламент и администрация президента страны) начали бросать коктейли Молотова и камни в силовиков, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие утверждают, что это не они совершили поджог, и сами помогали прибывшим ночью спасателям тушить пожар. Огонь с трудом поддавался – в Бишкеке была ветренная ночь.

Как пишет ресурс, кабинеты и зал заседаний "разгромлены": исчезли компьютеры, разбиты стекла, на многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара. Активисты выгоняют присутствующих, чтобы начать уборку: они пытаются блокировать входы, но некоторым удается пройти внутрь.

Минздрав страны заявил утром по киевскому времени о первом погибшем в ходе протестов. Около 600 человек ранены или травмированы.

У Жээнбекова заявили, что глава государства "контролирует ситуацию". "С учетом ситуации он рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов выборов", – говорится в заявлении пресс-секретаря президента.

СПРАВКА. 4 октября 2020-го в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Порог в 7% преодолевают якобы четыре партии из 16, причем три из них так или иначе связаны с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Оппозиция мест в парламенте не получает: там заявили, что не признают результаты выборов. Местный глава миссии БДИСПЧ ОБСЕ заявил, что хотя голосование было "в целом хорошо организовано", обвинения в подкупе голосов "вызывают серьезную озабоченность". 5 октября на центральной площади в Бишкеке прошел митинг против результатов выборов. Вечером некоторые митингующие проломили ворота Белого дома и ворвались на территорию. Милиция начала разгон в центральном квартале и по городу. Митингующие пошли на второй штурм и взяли Белый дом.
  • Атамбаев был президентом Киргизстана с 2011 года по 2017 год. 
  • В августе 2020-го спецназ задерживал его в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. 
  • Он сдался и получил 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией госнаград и имущества по делу о коррупции.
  • Его также обвинили в убийстве начальника спецназа "Альфа" во время штурма дома. Атамбаев признался, что стрелял, обороняясь от наступающих бойцов.

Видео: AKIpress news, 24KG, Ruslan Kurbanov, Kloop.kg

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: кыргызстан, Киргизстан, Алмазбек Атамбаев, бишкек
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года в боксе: видео нокаута
Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года в боксе: видео нокаута
Идеи и Кейсы Вы теряете деньги. Топ-12 ошибок, убивающих продажи компаний — исследование
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Мнение 50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Популярное
фото/видео
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото 05.10.20, 19:14
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13 05.10.20, 14:03
Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года в боксе: видео нокаута
Девять падений за пять раундов. В США прошел потенциальный бой года в боксе: видео нокаута 05.10.20, 10:48
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 