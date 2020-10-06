В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция

После частично разогнанных вечером и ночью протестов против фальсификаций на парламентских выборах в столице Кыргызстана продолжилось противостояние: протестующие захватили здание Белого дома, после чего там возник пожар, а также освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Об этом пишет 24.kg и региональное отделение Радио Свобода.
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Ночью на территории Белого дома (где находятся парламент и администрация президента страны) начали бросать коктейли Молотова и камни в силовиков, те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие утверждают, что это не они совершили поджог, и сами помогали прибывшим ночью спасателям тушить пожар. Огонь с трудом поддавался – в Бишкеке была ветренная ночь.
Как пишет ресурс, кабинеты и зал заседаний "разгромлены": исчезли компьютеры, разбиты стекла, на многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара. Активисты выгоняют присутствующих, чтобы начать уборку: они пытаются блокировать входы, но некоторым удается пройти внутрь.
Минздрав страны заявил утром по киевскому времени о первом погибшем в ходе протестов. Около 600 человек ранены или травмированы.
У Жээнбекова заявили, что глава государства "контролирует ситуацию". "С учетом ситуации он рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов выборов", – говорится в заявлении пресс-секретаря президента.
Видео: AKIpress news, 24KG, Ruslan Kurbanov, Kloop.kg