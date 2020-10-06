Протесты в Кыргызстане. Главное на 13:30

Оппозиция заявила о создании Координационного совета, ЦИК Кыргызстана объявил недействительными результаты выборов в стране

5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Из 16 участвовавших в голосовании партий смогли преодолеть 7% барьер только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. Об этом сообщает издание АКИpress.

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Ночью протестующие освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Кроме того, на свободу вышли экс-премьер страны Жанторо Сатыбалдиев. Сторонники оппозиции захватили здания парламента, правительства и мэрии Бишкека.

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Протестующие требуют провести в республике досрочные выборы президента, а также новые парламентские выборы.

Милиция применяла к демонстрантам водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, пострадали больше 600 человек, в основном силовики. Один человек погиб.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что в стране произошла "попытка госпереворота". По его словам, некоторые политические силы "использовали итоги выборов как повод, чтобы нарушить общественный порядок". Он заявил, что потребовал от Центрального избирательного комитета расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Утром 13 политических партий, несогласных с результатами голосования, объединились в Координационный совет. Они призывают к созданию "правительства народного доверия", а также рассматривают вариант предложения президенту об отставке.

В Координационном совете не исключают, что депутаты могут объявить Сооронбаю Жээнбекову импичмент.

СПРАВКА. В Координационный совет вошли представители Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), партий "Республика", "Ата Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), представители либеральной партия "Бир Бол" и партии "Замандаш" ("Современник").

Позднее ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент, прошедших 4 октября. По словам члена ЦИКа Гульнары Джурабаевой, "этой избирательной кампанией они дискредитировали себя, поэтому самым лучшим и правильным будет решение о досрочном сложении полномочий".

Депутаты парламента соберутся на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране, написал в Facebook руководитель парламента Ибраим Нуракун уулу. По его словам, депутаты встретятся в отеле "Достук", поскольку Белый дом – разгромлен.

Станислав Стороженко

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