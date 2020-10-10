В Кыргызстана спецназ задержал бывшего президента Атамбаева

По информации спецслужб Кыргызстана, Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков

Кыргызский спецназ блокировал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, под Бишкеком. Атамбаева задержали. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаеву.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации спецслужб Кыргызстана, Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков.

Накануне в Бишкеке во время митинга произошли столкновения между сторонниками различных политических сил – между теми, кто поддерживает Атамбаева, и теми, кто выступает за назначение новым главой правительства Садира Жапарова.

По информации киргизской службы Радио Свобода, сторонники Жапарова бросали камни, бутылки и другие предметы в сторону Атамбаева и его людей.

По данным минздрава страны, за медицинской помощью после митинга обратились семь человек, двое из них госпитализированы. Среди пострадавших – один из претендентов на должность вице-премьера Тилек Токтогазиев. На месте событий присутствовал Омурбек Бабанов, предложенный рядом партий на пост главы нового киргизского правительства.

По информации ГУВД Бишкека, во время акции в пятницу два человека получили огнестрельные ранения. Начато досудебное рассмотрение. Один из сторонников Атамбаева рассказал об обстреле неизвестными автомобиля экспрезидента, но Атамбаев не пострадал.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.