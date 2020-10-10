В Кыргызстана спецназ задержал бывшего президента Атамбаева
По информации спецслужб Кыргызстана, Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Кыргызский спецназ блокировал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, под Бишкеком. Атамбаева задержали. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаеву.
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По информации спецслужб Кыргызстана, Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков.
Накануне в Бишкеке во время митинга произошли столкновения между сторонниками различных политических сил – между теми, кто поддерживает Атамбаева, и теми, кто выступает за назначение новым главой правительства Садира Жапарова.
По информации киргизской службы Радио Свобода, сторонники Жапарова бросали камни, бутылки и другие предметы в сторону Атамбаева и его людей.
По данным минздрава страны, за медицинской помощью после митинга обратились семь человек, двое из них госпитализированы. Среди пострадавших – один из претендентов на должность вице-премьера Тилек Токтогазиев. На месте событий присутствовал Омурбек Бабанов, предложенный рядом партий на пост главы нового киргизского правительства.
По информации ГУВД Бишкека, во время акции в пятницу два человека получили огнестрельные ранения. Начато досудебное рассмотрение. Один из сторонников Атамбаева рассказал об обстреле неизвестными автомобиля экспрезидента, но Атамбаев не пострадал.
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