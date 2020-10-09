Президент Кыргызстана объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке: вводит войска
В Бишкеке запретили проведение акций протестов и ввели комендантский час
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ, по которому в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Чрезвычайное положение в Бишкеке начнет действовать с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября 2020 года.
В городе ввели комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запретили отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания, запретили проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также митингов, пикетов.
Читайте также: Революция за одну ночь. Что случилось в Кыргызстане
Также речь идет о контроле за средствами массовой информации, если эти они "могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение".
Генеральному штабу ВСУ страны приказано ввести в Бишкек войска с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.
- 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
- ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент.
- 6 октября премьер-министр страны Боронов подал в отставку.
Читайте также: Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку
Комментарии