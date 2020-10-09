Президент Кыргызстана объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке: вводит войска

В Бишкеке запретили проведение акций протестов и ввели комендантский час

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ, по которому в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Чрезвычайное положение в Бишкеке начнет действовать с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября 2020 года.

В городе ввели комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запретили отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания, запретили проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также митингов, пикетов.

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Также речь идет о контроле за средствами массовой информации, если эти они "могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение".

Генеральному штабу ВСУ страны приказано ввести в Бишкек войска с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

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Арина Толина

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