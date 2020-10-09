Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки"
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти в отставку. Об этом говорится в его официальном заявлении.
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Он считает, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки".
Жээнбеков уточнил, что покинет свой пост "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".
"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", – отмечается в заявлении.
Президент Кыргызстана подчеркнул, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.
"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - добавил он.
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