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В Кыргызстане не могут найти президента и премьера – закрыли границы

08.10.2020, 12:27
В Кыргызстане не могут найти президента и премьера – закрыли границы - Фото
Сооронбай Жээнбеков (фото - nur.kz) Фото: nur.kz

Вчера оппозиционные депутаты парламента азиатской страны запустили процедуру импичмента Сооронбая Жээнбекова

В Совете безопасности Кыргызстана заявили, что не знают, где находится президента страны Сооронбай Жээнбеков и премьер Кубатбек Боронов. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы этого органа Омурбек Суваналиев. 

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Новый и. о. главы МВД Кыргызстана также заявил, что не знает, где находится президент. 

В Совбезе сообщили, что "в целях безопасности" для президента и премьера закрыли выезд из страны. 

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает со ссылкой пресс-службу президента Кыргызстана, что Жээнбеков "находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло".

Станислав Стороженко
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