В Кыргызстане не могут найти президента и премьера – закрыли границы
Вчера оппозиционные депутаты парламента азиатской страны запустили процедуру импичмента Сооронбая Жээнбекова
В Совете безопасности Кыргызстана заявили, что не знают, где находится президента страны Сооронбай Жээнбеков и премьер Кубатбек Боронов. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы этого органа Омурбек Суваналиев.
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Новый и. о. главы МВД Кыргызстана также заявил, что не знает, где находится президент.
В Совбезе сообщили, что "в целях безопасности" для президента и премьера закрыли выезд из страны.
Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает со ссылкой пресс-службу президента Кыргызстана, что Жээнбеков "находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло".
- 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
- ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент.
- 6 октября премьер-министр страны Боронов подал в отставку.
- Вчера депутаты парламента страны инициировали процедуру запуска импичмента Жээнбекова.
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