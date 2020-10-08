В Кыргызстане не могут найти президента и премьера – закрыли границы

Вчера оппозиционные депутаты парламента азиатской страны запустили процедуру импичмента Сооронбая Жээнбекова

В Совете безопасности Кыргызстана заявили, что не знают, где находится президента страны Сооронбай Жээнбеков и премьер Кубатбек Боронов. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы этого органа Омурбек Суваналиев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новый и. о. главы МВД Кыргызстана также заявил, что не знает, где находится президент.

В Совбезе сообщили, что "в целях безопасности" для президента и премьера закрыли выезд из страны.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает со ссылкой пресс-службу президента Кыргызстана, что Жээнбеков "находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.