Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова: кто он

Садыр Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра

Сегодня, 10 октября, парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) на внеочередном заседании избрал на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам первого вице-спикера Мирлана Бакирова, кандидатура Жапарова одобрена единогласно.

Также сообщается, что депутаты единогласно одобрили программу, состав и структуру кабинета министров.

Как отмечается, Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра. Он заявил, что в связи со сложившейся ситуацией состав правительства остается без изменений.

Также премьер сказал, что отказался от идеи национализации золотого рудника Кумтора.

"Национализировать нужно было 8 лет назад, а сейчас смысла нет, сейчас там золота не осталось", – считает он.

СПРАВКА. Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

С 2001 по 2005 год был генеральным директором нефтяной компании Нурманайгаз.

В 2006 году окончил юридический факультет Киргизско-Российского Славянского университета.

Начал политическую карьеру после Тюльпановой революции 2005 года. В марте 2005 года избран депутатом Жогорку Кенеша III созыва.

Осенью 2012 года участвовал в митинге за национализацию золотого рудника Кумтора, тогда протестующие попытались захватить Белый дом в Бишкеке. Жапаров получил обвинения по статье о насильственном захвате власти. В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы, но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал политика и освободил его в зале суда.

27 июня 2013 года во время протестов против Кумтора в Караколе (областной центр Иссык-Куля) митингующие попытались захватить в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Правительство обвинило Жапарова в организации этого. Он отрицал свою причастность, выехал из страны и некоторое время жил на Кипре.

В 2017 году попытался вернуться в Кыргызстан. 25 марта 2017 года был задержан на кыргызско-казахской границе. По делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

5 октября 2020 года в Киргизии начались массовые протесты против результатов парламентских выборов. Утром 6 октября протестующие освободили Садыра Жапарова.

Наталия Медведева

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