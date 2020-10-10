Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова: кто он
Садыр Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра
Сегодня, 10 октября, парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) на внеочередном заседании избрал на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом сообщает Радио Свобода.
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По словам первого вице-спикера Мирлана Бакирова, кандидатура Жапарова одобрена единогласно.
Также сообщается, что депутаты единогласно одобрили программу, состав и структуру кабинета министров.
Как отмечается, Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра. Он заявил, что в связи со сложившейся ситуацией состав правительства остается без изменений.
Также премьер сказал, что отказался от идеи национализации золотого рудника Кумтора.
"Национализировать нужно было 8 лет назад, а сейчас смысла нет, сейчас там золота не осталось", – считает он.
С 2001 по 2005 год был генеральным директором нефтяной компании Нурманайгаз.
В 2006 году окончил юридический факультет Киргизско-Российского Славянского университета.
Начал политическую карьеру после Тюльпановой революции 2005 года. В марте 2005 года избран депутатом Жогорку Кенеша III созыва.
Осенью 2012 года участвовал в митинге за национализацию золотого рудника Кумтора, тогда протестующие попытались захватить Белый дом в Бишкеке. Жапаров получил обвинения по статье о насильственном захвате власти. В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы, но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал политика и освободил его в зале суда.
27 июня 2013 года во время протестов против Кумтора в Караколе (областной центр Иссык-Куля) митингующие попытались захватить в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Правительство обвинило Жапарова в организации этого. Он отрицал свою причастность, выехал из страны и некоторое время жил на Кипре.
В 2017 году попытался вернуться в Кыргызстан. 25 марта 2017 года был задержан на кыргызско-казахской границе. По делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
5 октября 2020 года в Киргизии начались массовые протесты против результатов парламентских выборов. Утром 6 октября протестующие освободили Садыра Жапарова.
- 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
- ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент.
- 6 октября премьер-министр страны Боронов подал в отставку.
- 9 октября президент Кыргызстана объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
- 10 октября спецназ задержал экс-президента Атамбаева.
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