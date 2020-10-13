Не было кворума. Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство страны

Постановление о назначении нового состава правительства страны было принято еще 10 октября, но Жээнбеков не стал его подписывать

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не утвердил состав правительства и вернул соответствующее постановление в парламент. Причиной стало отсутствие кворума при принятии депутатами Жогорку Кенеша решения о назначении нового правительства, сообщается на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жогорку Кенеш представляет собой однопалатный парламент Кыргызстана, состоящий из 120 депутатов. Соответственно, для того, чтобы заседание и принятые на нем решения были признаны законными, необходимо личное присутствие хотя бы 61 депутата. При этом, представительство по доверенности таковым не считается.

10 октября на внеочередном заседании парламента лично присутствовал только 51 депутат, а 10 человек представляли парламентариев по доверенности. В связи с этим постановление о назначении нового правительства Жээнбеков подписывать отказался.

Читайте также: Протесты в Кыргызстане: нас заставили поиграть в демократию. Это дорого обошлось стране

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.