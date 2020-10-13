Не было кворума. Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство страны
Постановление о назначении нового состава правительства страны было принято еще 10 октября, но Жээнбеков не стал его подписывать
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не утвердил состав правительства и вернул соответствующее постановление в парламент. Причиной стало отсутствие кворума при принятии депутатами Жогорку Кенеша решения о назначении нового правительства, сообщается на сайте президента.
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Жогорку Кенеш представляет собой однопалатный парламент Кыргызстана, состоящий из 120 депутатов. Соответственно, для того, чтобы заседание и принятые на нем решения были признаны законными, необходимо личное присутствие хотя бы 61 депутата. При этом, представительство по доверенности таковым не считается.
10 октября на внеочередном заседании парламента лично присутствовал только 51 депутат, а 10 человек представляли парламентариев по доверенности. В связи с этим постановление о назначении нового правительства Жээнбеков подписывать отказался.
- 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этог о года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
- В тот же день премьер-министр страны подал в отставку, а еще через три дня президент Кыргызстана объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
- 10 октября парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства и избрал премьер-министром страны Садыра Жапарова, а бывший президент Атамбаев был задержан спецназом за организацию массовых беспорядков.
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