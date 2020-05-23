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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 мая

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 мая - Фото
23.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ. Вчера он был опубликован в парламентском издании "Голос Украины" (подробнее).

2. В КИЕВЕ ОСЛАБЛЕН КАРАНТИН. Еще вчера столица не соответствовала одному из критериев, но сегодня Кличко и глава МОЗ Степанов заявили, что новые данные позволяют смягчить ограничения (подробнее).

3. США ВВЕЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ КИТАЯ. Под ограничения попали 33 государственные и частные организации (подробнее).

4. ШЕСТЬ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НЕ ГОТОВЫ К СМЯГЧЕНИЮ КАРАНТИНА. В Черновицкой, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской и Волынской областях заболеваемость коронавирусом за неделю выше нормы (подробнее).

5. В АРГЕНТИНЕ - ДЕВЯТЫЙ ДЕФОЛТ ЗА ИСТОРИЮ СТРАНЫ. В ночь на 23 мая истек срок выплаты около $500 млн по государственным облигациям (подробнее).

Читайте также: Сука жизнь. Во время карантина тысячи разнорабочих в Киеве стали бездомными

Денис Юдин
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