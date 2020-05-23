Смягчение карантина. У Зеленского назвали шесть областей, которые не готовы

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Шесть областей еще не готовы к смягчению карантина. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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На совещании под руководством президента Владимира Зеленского сегодня был обговорен детальный переход к адаптивному карантину.

Обсуждалось, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности: Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская.

Все эти области не соответствуют критерию по заболеваемости на 100 000 человек в течение семи дней, установленному Минздравом на уровне 12:

Черновицкая область - 35,17;

Ровенская область - 22,90;

Волынская область - 15,52;

Закарпатская область - 14,68;

Киевская область - 13,02;

Львовская область - 12,58.

В остальных областях карантин может быть смягчен, но решение оставлено на местные власти, которые должны руководствоваться ситуацией.

При этом еще три области: Днепропетровская, Донецкая и Луганская - не соответствуют критерию по охвату тестированием на коронавирус, который должен быть больше, чем 12 на 100 000 человек. В то же время, показатель заболеваемости в них значительно ниже, чем установленный Минздравом уровень.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Сегодня в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.

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