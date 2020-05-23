Смягчение карантина. У Зеленского назвали шесть областей, которые не готовы

Шесть областей еще не готовы к смягчению карантина. Об этом сообщила пресс-служба президента.
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На совещании под руководством президента Владимира Зеленского сегодня был обговорен детальный переход к адаптивному карантину.
Обсуждалось, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности: Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская.
Все эти области не соответствуют критерию по заболеваемости на 100 000 человек в течение семи дней, установленному Минздравом на уровне 12:
Черновицкая область - 35,17;
Ровенская область - 22,90;
Волынская область - 15,52;
Закарпатская область - 14,68;
Киевская область - 13,02;
Львовская область - 12,58.
В остальных областях карантин может быть смягчен, но решение оставлено на местные власти, которые должны руководствоваться ситуацией.
При этом еще три области: Днепропетровская, Донецкая и Луганская - не соответствуют критерию по охвату тестированием на коронавирус, который должен быть больше, чем 12 на 100 000 человек. В то же время, показатель заболеваемости в них значительно ниже, чем установленный Минздравом уровень.
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