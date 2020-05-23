Еще одна область готова к смягчению карантина - Минздрав

К ослаблениям карантина готовы 15 областей и Киев. Девять областей Минздрав, по состоянию на 23 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
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В числе тех областей, которым не рекомендуется смягчение ограничений - Волынская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Киевская области.
Для ослабления карантина областям нужно соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.
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