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Еще одна область готова к смягчению карантина - Минздрав

Еще одна область готова к смягчению карантина - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
23.05.2020, 15:00

По сравнению с ситуацией на вечер 22 мая, Минздрав признал готовой ко второму этапу карантина Полтавскую область

К ослаблениям карантина готовы 15 областей и Киев. Девять областей Минздрав, по состоянию на 23 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

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В числе тех областей, которым не рекомендуется смягчение ограничений - Волынская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Киевская области.

Для ослабления карантина областям нужно соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

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Владислав Сердюк
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