Еще одна область готова к смягчению карантина - Минздрав

Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA

К ослаблениям карантина готовы 15 областей и Киев. Девять областей Минздрав, по состоянию на 23 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В числе тех областей, которым не рекомендуется смягчение ограничений - Волынская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Киевская области.

Для ослабления карантина областям нужно соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Сегодня в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE