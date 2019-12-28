Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 декабря

1. УКРАИНА И РОССИЯ ЗАВТРА МОГУТ ПРОВЕСТИ ОБМЕН. По словам президента, пока что не завершена верификация всех людей, которых стороны обменяют. Сегодня трем харьковским террористам дали пожизненное заключение, но отпустили в рамках этого обмена. Прокурор аргументировал необходимость отпустить их "договором, подписанным Украиной в нормандском формате". Адвокаты пострадавшей стороны заявили, что такого договора не существует (подробнее).

2. КАБМИН ОДОБРИЛ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ГАЗПРОМОМ. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на $7,4 млрд в антимонопольном деле. 20 декабря в Минске на трехсторонних газовых переговорах Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа. Газпром согласился выплатить Нафтогазу $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в обмен на отзыв других исков (подробнее).

3. РЫНОК ЗЕМЛИ ГОТОВ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ. Основные положения законопроекта: покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные гражданами Украины; лимит концентрации земли в одних руках - не более 10 000 га; иностранцев к покупке земли допустят только по итогам референдума, ориентировочной даты которого пока нет. Голосовать будут в январе (подробнее).

4. МОСКВА ХВАЛИТСЯ НОВЫМ ОРУЖИЕМ. Россия заявила, что поставила на боевое дежурство первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", вооруженным "гиперзвуковым боевым блоком" (подробнее).

5. НАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ. Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 23,95 грн (подробнее).

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