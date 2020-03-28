Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 марта

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 марта - Фото
28.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. НА РЫНКЕ США НАЧАЛИ ОТДАВАТЬ НЕФТЬ БЕСПЛАТНО С ДОПЛАТОЙ. Из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В АРМИИ. Президент назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил ВСУ, экс-начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВСУ, экс-первого заместителя главного инспектора Минобороны Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ (подробнее).

3. ДТЭК ПРЕДУПРЕДИЛА КРЕДИТОРОВ ОБ ОСТАНОВКЕ ВЫПЛАТ. ДТЭК Энерго намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам (подробнее).

4. АВАКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС О ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ. Министр внутренних дел назвал "идиотами" тех, кто "муссирует тему" государственного переворота (подробнее).

5. ПАПА РИМСКИЙ НА ПУСТОЙ ПЛОЩАДИ ПОМОЛИЛСЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАНДЕМИИ. Папа Франциск молился на пустой площади Святого Петра и призвал мир рассматривать происходящее в качестве испытания солидарности и напоминания об основных ценностях (подробнее).

Читайте также:

Интервью. Ученый-биофизик Семен Есилевский: "В Украине нет карантина. Это хаотические метания"

Вместе против COVID-19. Как вы можете помочь в борьбе с коронавирусом: медикам, пенсионерам, больницам

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 