Авакова спросили о захвате власти. Он назвал критиков "идиотами"

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на вопрос о том, когда он устроит государственный переворот, назвав "идиотами" тех, кто "муссирует эту тему". Об этом он заявил в интервью Бабелю.

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"Тем, кто так думает и муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты", - заявил Аваков.

Аваков призвал "радоваться, что в стране находятся компетентные люди": "За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал - наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен".

Также глава МВД назвал себя "одним из самых опытных членов правительства", потому он "может, хочет и будет высказываться на любую тему": "А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в пользу украинского народа".

14 марта Аваков заявил , что ограничительные меры в Украине "будут жестче" в связи с коронавирусом.

начинает руководить всем". 25 марта экс-министр здравоохранения Уляна Супрун выразила мнение , что Аваков "много на себя берет" и "