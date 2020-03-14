Аваков о коронавирусе в Украине: Вероятно, вскоре меры ограничений будут жестче

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Вероятно, что меры ограничений в Украине из-за новой коронавирусной инфекции вскоре будут еще жестче. Об этом заявил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он.

Главными задачами, по его мнению, являются замедление распространения вируса в Украине, минимизация источников вирусного поражения и квалифицированное лечение пораженных граждан. По его словам, в ближайшие дни "больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты: масками и антисептиками": "Больницы и медучреждения – в первую очередь".

Также Аваков заявил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни: "При малейших симптомах и подозрении - нужно самоизолироваться и связаться с медиками по телефону. Пройти тестирование".

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла .

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