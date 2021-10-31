Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 октября

1. УМЕР ВЕТЕРАН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ИВАН ЗАЛУЖНЫЙ. Утром 31 октября умер легендарный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, 103-летний Иван Залужный. В 2014 году его внук Иван Гутник-Залужный погиб на войне на Донбассе. (подробнее)

2. РОССИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЙСКА К ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. (подробнее)

3. В ДВУХ ОБЛАСТЯХ ВЫБИРАЮТ НАРДЕПОВ, А В ХАРЬКОВЕ – МЭРА. 31 октября выбирают двух народных депутатов – в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Также выборы мэра проходят в Харькове. Избирательные участки для голосования работают с 08:00 до 20:00. (подробнее)

4. МИД ТУРЦИИ НАЗВАЛ УКРАИНСКИМИ БЕСПИЛОТНИКИ BAYRAKTAR НА ДОНБАССЕ. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ударные БПЛА Bayraktar, которые ВСУ недавно применили на Донбассе, хотя и были произведены в Турции, принадлежат Украине. (подробнее)

5. ПОСОЛЬСТВО США ПОТРОЛЛИЛО РОССИЙСКИХ ДЕЗИНФОРМАТОРОВ НА ХЕЛЛОУИН. Посольство США в Киеве опубликовало в Facebook видео, в котором пожелало украинцам веселого Хэллоуина. В ролике присутствует "ужасная" папка с отчетом о российской дезинформации. (подробнее)

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Наталия Медведева

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